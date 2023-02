Apex Legends – Neue Saison 16 mit Team-Deathmatch und mehr

Außerdem erfahren Fans direkt von den Entwicklern bei Respawn in einem neuen Entwicklertagebuch-Video und einem Blogartikel , was für ein Spektakel sie in Festlichkeit erwartet, sobald es am 14. Februar losgeht.

Respawn hat die ersten Details zur neuen Season in Apex Legends bestätigt, in der mit Team Deathmatch ein populärer Spielmodus eingeführt wird.

What do you think?