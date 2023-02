Blood Bowl 3 – Die Features im Video vorgestellt

Das Levelsystem wurde ebenfalls komplett überarbeitet, um mehr Flexibilität und ein ausgewogenes Aufleveln innerhalb eines Teams zu ermöglichen. Zusätzlich gibt es viele weitere Features zu entdecken, wie individuelle Spieler- und Teamanpassung, ein Saisonsystem und ein offizielles Ranking. So können alle während der Einzelspielerkampagne Clash of Sponsors und gegen andere Kontrahenten ihren ganz eigenen Stil zur Schau stellen, der sich von allen anderen abhebt.

Zu den neuen Features von Blood Bowl 3 gehört eine umfassende Überarbeitung des Passsystems, um eine bessere Team-Balance zu erreichen. Das Passen des Balls ist nicht mehr an die Eigenschaft Agilität gebunden, sondern an die neue Pass-Fähigkeit. Außerdem können neue Fähigkeiten erlernt werden, die bei der Ausarbeitung von Strategien nützlich sind.

Der Release von Blood Bowl 3 in diesem Februar rückt näher. Anlass genug für Entwickler Cyanid, um die Features des Strategietitels in den Mittelpunkt zu rücken.

