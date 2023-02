The Last of Us – HBO-Serie mit neuem Rekord, Episode 5 erscheint früher

Die Hälfte der The Last of Us-Serie ist vorbei und hat mit Episode 4 erneut einen Zuschauerrekord gebrochen. Auf Episode 5 muss man zudem nicht so lange warten.

Laut Daten von HBO haben 7.5 Millionen Zuschauer die vierte Episode am gestrigen Montag geschaut, eine Steigerung von weiteren 17 Prozent gegenüber dem vorherigen Rekord und 60 Prozent mehr, als es bei der Pilotfolge waren.

Das Interesse an der Serie ist sicherlich den guten Kritiken zu verdanken, die immer mehr Fans des Spiels und andere anziehen. Nicht zuletzt hatte man in Episode 4 mit Melanie Lynskey ein ziemlich bekanntes und populäres Gesicht im Cast, welche die Rolle von Kathleen in der Serie übernahm. Melanie Lynskey dürften viele aus der Erfolgs-Sitcom Two and a Half Men kennen, wo sie die Rolle der „verrückten Nachbarin“ Rose mimte.

Damit stellt The Last of Us inzwischen einen schnelleren Rekord auf, also zuvor House of Dragon, das während seiner Laufzeit eher Zuschauer verlor. Den Höchststand erreicht man hier allerdings mit 10 Millionen Zuschauern, wo The Last of Us erst noch hinkommen muss.

The Last of Us – Episode 4

Episode 5 schon am Samstag

Auf die nächste Episode 5 kann man sich zudem schon am Samstag freuen. Da die reguläre Airtime mit dem Superbowl 2023 kollidiert, hat HBO beschlossen, die Ausstrahlung einfach vorzuziehen.

Eine neue Spotlight-Seite für The Last of Us ist ebenfalls verfügbar, die Inhalte hinter den Kulissen und Zugang zum Begleit-Podcast sowie einer interaktiven Taschenlampe bietet, mit der Fans ihre nächste Serie zum Ansehen finden können. Die Spotlight-Seite zeigt auch eine kuratierte Auswahl an Filmen und Serien aus dem Jahr 2003, dem Jahr, in dem der lebensverändernde Ausbruch in der neuen HBO-Serie stattfand.

Derweil wurden die Pläne für die Produktion der zweiten Season von The Last of Us bestätigt, die sich der Story von Part II des Spiels widmet.