Offiziell: The Last of US – HBO-Serie bekommt zweite Staffel

Der unglaubliche Erfolg der The Last of Us-Serie auf HBO hat nun auch Sony davon überzeugt, eine zweite Staffel in Auftrag zu geben. Diese wurde soeben von Co-Producer Neil Druckman bestätigt.

Die HBO-Serie verzeichnete nicht nur einen enormen Zuschauerwachstum in dieser Woche, auch das Spiel dazu kehrte wieder in die Charts zurück und verlieh den Verkaufszahlen einen neuen Boost.

In einem ersten Statement zur Season 2 erklärt Druckmann:

„Ich bin demütig, geehrt und offen gesagt überwältigt, dass so viele Menschen unsere Nacherzählung von Joels und Ellies Reise eingeschaltet und sich mit ihr verbunden haben. Die Zusammenarbeit mit Craig Mazin, unserer unglaublichen Besetzung und Crew und HBO hat meine ohnehin schon hohen Erwartungen übertroffen- Jetzt haben wir das absolute Vergnügen, es mit der zweiten Staffel noch einmal tun zu können! Im Namen aller bei Naughty Dog & PlayStation vielen Dank!“

Auch der Showrunner Craig Mazin schließt sich der Freude an:

„Ich bin Neil Druckmann und HBO so dankbar für unsere Partnerschaft, und ich bin den Millionen von Menschen, die sich uns auf dieser Reise angeschlossen haben, noch mehr dankbar. Das Publikum hat uns die Chance gegeben, weiterzumachen, und als Fan der Charaktere und der Welt, die Neil und Naughty Dog erschaffen haben, könnte ich nicht bereiter sein, wieder einzutauchen.“

Soweit man schon verraten hat, wird die Season 2 die Ereignisse von The Last of Us: Part II abdecken. Ob es dann immer noch weiter geht, ist derzeit völlig offen. Da ein dritter Teil des Spiels nicht mehr ganz so sicher ist, könnte dafür die Serie einspringen und die Story weitererzählen.