The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition  jetzt erhältlich, neuer Patch angekündigt

Um den heutigen Release der Disc-Edition zu feiern, zeigt man einen neuen Teaser, in dem die beiden Protagonisten Geral und Ciri in den Mittelpunkt gerückt werden.

Darüber hinaus kündigte CD Projekt weitere Updates für die The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition an, die schon bald verfügbar sein werden. Vermutlich werden damit noch einmal kleinere Fehler behoben. Nähere Details zu den Updates werden in Kürze erwartet.

Auf der PlayStation 5 kommt außerdem die fortschrittliche Haptik und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers zum Einsatz, wodurch die Spieler noch tiefer in das Spiel eintauchen können. Um all die Neuerungen noch einmal vor Augen zu führen, hat CD Projekt eine passende Grafik mit dern Features der jeweiligen Plattform veröffentlicht.

