Apex Legends – Neues Event ‚Himmlische Dämmerung‘ angekündigt, beginnt in wenigen Tagen

Respawn und EA haben ein neues Sammel-Event für den beliebten Battle-Royale-Shooter Apex Legends angekündigt. Thematisch dreht sich alles um das chinesische neue Jahr, dass ein Jahr des Hasen wird. Neben den obligatorischen kosmetischen Items, die ihr im Spiel sammeln und/oder kaufen könnt, gibt es auch einen neuen befristeten Spielmodus. Wir geben euch alle Infos, die ihr jetzt wissen müsst.

Apex Legends – Das ‚Himmlische Dämmerung‘-Event

Das Event beginnt am 24. Januar und endet am 7. Februar. Ab Dienstag habt ihr also genau zwei Wochen Zeit, um die speziellen Event-Herausforderungen abzuschließen. Dadurch schaltet ihr kosmetische Items frei. Darüber hinaus gibt es 24 befristete Objekte wie legendäre Skins für Octane, Pathfinder, Caustic, Ash und mehr, die ihr durch Packs erhalten könnt. Wenn ihr alle 24 sammelt, bekommt ihr den neuen reaktiven Friedensstifter-Skin „Jadeite-Vergeltung“.

Es gibt aber nicht nur neue Möglichkeiten, Geld auszugeben, sondern auch einen spielerischen Anreiz. Der neue Modus ‚Hardcore Royale‘ steht nur im Zeitraum des Events zur Verfügung und bietet eine neue Herausforderung. Ihr müsst mit eingeschränktem HUD, ohne Rüstungswechsel und ohne EVO-Rüstungen oder Helme auskommen. Darüber hinaus ist der Ring noch tödlicher als zuvor und verursacht ab der ersten Runde schon den maximalen Schaden. Apex Legends dürfte in diesem Modus tatsächlich nochmal eine ganze Ecke „härter“ wirken. Ihr müsst vorsichtiger vorgehen und eure Routen besser planen, um den Sieg einzufahren.

Im Spiel läuft aktuell die 15. Season, die gleichzeitig eine der längsten überhaupt ist. Der Battle Pass endet erst am 14. Februar, also eine Woche nach dem Event. Es ist also gut möglich, dass wir schon währenddessen erste Hinweise auf die Zukunft des Shooters im Titanfall-Universum bekommen. Zuletzt hatten die Entwickler erklärt, dass ein neues Matchmaking-System eingeführt wird, das für spannendere Matches sorgen soll. Die Eintönigkeit ist eines der größten Probleme des Spiels und es wird interessant sein zu sehen, wie die Entwickler das in Zukunft ändern möchten.