Neues PS5-Bundle mit zwei DualSense Controllern kann vorbestellt werden

Diese neue Revision der PS5 wird allerdings auch erst gegen Ende des Jahres erwartet. Zuletzt hieß es dazu, dass erste Entwickler bereits Zugriff auf das neue PS5 Modell haben und sehr zufrieden mit der Umsetzung seien. Falls dem so ist, wird das Laufwerk wohl durch einen zusätzlichen USB Type-C Port mit der PS5 verbunden und fügt sich optisch nahtlos in das aktuelle Design ein. Von einer PS5 Slim soll dann aber noch immer nicht ganz die Rede sein. Offiziell ist davon bislang jedoch noch gar nichts, weshalb man die Infos zu dem potenziell neuem PS5 Modell mit Vorsicht genießen muss.

Was das neue Bundle mit den zwei Controllern betrifft, soll dieses noch in diesem Januar verfügbar sein, sowie wird mit einer weltweiten Verfügbarkeit in den kommenden Wochen gerechnet. Umgerechnet soll das Bundle um die 600 EUR kosten, wobei es hier sicherlich auch regionale Unterschiede geben wird.

What do you think?