The Callisto Protocol – New Game+ mit neuem Patch 1.09 verfügbar

Krafton und Striking Distance haben die New Game+ Option in The Callisto Protocol bereitgestellt, die man schon vor einigen Wochen angekündigt hat. Mit dem jüngsten Update 1.09 werden außerdem diverse Korrekturen umgesetzt.

Spieler, die The Callisto Protocol bereits beendet haben, könne die Story noch einmal erleben und all ihre erworbenen Fähigkeiten weiter ausbauen oder komplettieren. Ansonsten hat man weiter an der allgemeinen Performance und Balance geschraubt, es gibt einige Anpassungen beim Sound und den Untertiteln, sowie wurde auf PS5 ein Bug gepatcht, der das Spiel zum Absturz brachte.

Damit liegt man sogar noch vor dem eigentlichen Zeitplan, wie die aktuelle Roadmap zeigt. In Kürze dürfte noch der Hardcore-Mode folgen.

The Callisto Protocol Roadmap

Patch Notes

NEUES SPIEL+ – Spieler, die das Spiel zuvor abgeschlossen haben, haben nach dem Patch Zugriff auf NewGame+. Möglicherweise ist ein Neustart der Anwendung erforderlich. Benötigt eine aktive Speicherdatei nach Abschluss des Spiels.

Global

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einigen Benutzern die Errungenschaft „Das Protokoll handelt vom Leben“ nicht korrekt gewährt wurde

Neues Spiel Plus hinzugefügt. Schließe das Spiel ab, um New Game Plus freizuschalten und deinen Druck auf einen neuen Spielstand zu übertragen. Alle Waffen, Upgrades und Callisto-Credits können beim ersten Reforge gesammelt werden

Allgemeine Leistungsoptimierungen auf allen Plattformen

Spieler erleiden keinen Schaden mehr, wenn sie über Hindernisse springen

Es wurden mehrere Probleme behoben, bei denen bestimmte Kamerawinkel oder Fortschrittspfade dazu führen konnten, dass Umgebungen herausströmten und es Jacob ermöglichten, durch den Boden zu fallen

Konsistenzübergabe an Schränke, Schließfächer und Regale zur korrekten Anzeige im Modus „Hoher Kontrast“.

Anpassungen der Sprachausrichtung und der Untertitel-Nichtübereinstimmung in lokalisierten Sprachen

PS4

Absturz bei niedriger Framerate in Snowcat behoben, wenn Jacob mit Dani sprach

The Callisto Protocol ist nach wie vor auch im Sale und kann schon für 37 Eur mitgenommen werden, einschließlich dem kostenlosen Upgrade auf die PS5-Version.