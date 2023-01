Wanted Dead – Gameplay-Video rückt die Finishers in den Mittelpunkt

110 Industries beleuchtet heute einen weiteren Aspekt in ihrem Actiontitel Wanted Dead, in dem man die spektakulären Finishers in den Mittelpunkt rückt.

Das Spiel bietet über 50 wilde und einzigartige Finisher-Moves, die über 100 Stunden Motion Capture und eine engagierte Gruppe von Stuntmen zum Zusammenbauen erforderten. Das beginnt mit den Takedowns, die explosiv in der Vielfalt sind und situationsbedingte Kills, Umweltgefahren und einzigartige Takedowns bieten, die für Feindtypen spezifisch sind. Diese Tötungen verleihen dem Ansturm ein blutrünstiges Aussehen und dienen gleichzeitig einem lebenswichtigen taktischen Zweck, indem sie verlorene Gesundheit wieder auffüllen.

Es ist jedoch nicht so einfach, wie es scheinen mag. Die Spieler werden lernen, dass die Ausführung von Takedowns und Finisher-Moves für den Fortschritt unerlässlich sind und bestimmte Begegnungen meistern lassen.

Wanted Dead Finishers

Schon sehr früh im Spiel wird Hannahs ultimativer Angriff freigeschaltet. Dieser raffinierte Angriff hilft dabei, gestaffelte Feinde zu stapeln und verheerende Ketten-Finisher zu verursachen, die einen ganzen Raum voller Feinde effektiv ausschalten können. Finishing Strikes funktionieren, indem jeder Feind eine unsichtbare Ausdauerleiste hat (Nahkampfgegner haben normalerweise mehr Ausdauer als Fernkämpfer). Wenn der Spieler Feinden Schaden zufügt, erschöpft sich dieser Ausdauerbalken langsam und sobald seine Ausdauer auf Null fällt, tritt der Feind in eine gestaffelte Animation ein und kann vom Spieler ausgeführt werden. Eine andere Möglichkeit, einen Finisher zu erreichen, besteht darin, in letzter Minute mit einem Schwert oder einer Seitenwaffe zu parieren, was automatisch die Ausdauer des Feindes verringert und die perfekte Gelegenheit für einen Kill bietet.

Wanted Dead verwendet ein intelligentes System zum Auslösen von Abschlussanimationen. Zuerst sucht der Algorithmus nach der Möglichkeit eines Umgebungs-Kills oder eines Situations-Kills, wie der Einsatz der eigenen Waffe eines Feindes gegen ihn. Dann sorgt der Algorithmus dafür, dass der Spieler eine starke visuelle Vielfalt hat, indem er sich ständig um Feinde bewegt und dreht, um epische Takedowns zu erreichen. Diese Finisher-Moves sind nicht nur viszeral und atemberaubend, sondern dienen auch einem Kampfzweck und sorgen für ein wirklich actiongeladenes Gameplay.