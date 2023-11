Apex Legends x Post Malone-Event startet mit befristetem Modus 

Mit Conduit ist seit Kurzen auch die neuste Legende in Apex Legends verfügbar, die sich nun selbst in die Apex-Spiele einmischen kann, nachdem sie jahrelang nur Zuschauer war. Ausgerüstet mit den verstrahlten Überresten der Batterie eines Titanen Monarch beschützt sie ihr Team und ist bereit, sich an die Spitze zu kämpfen.

