PlayStation All-Stars 2 endgültig vom Tisch? Brawler wohl zu teuer

Wer der Entwickler hinter PlayStation All-Stars 2 sein sollte, wird nicht genannt. Möglicherweise käme hier Bluepoint Games in Frage, die auch schon am ersten Teil gearbeitet haben. Das Roster von PlayStation All-Stars 2 wollte man jedenfalls so breit wie möglich aufstellen, das mehr als 80 Charaktere umfassen sollte. Dazu müsste man aber auf Lizenzen zurückgreifen, was Sony dann zu kostspielig war.

What do you think?