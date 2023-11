PS5 Slim – Dieses Detail wird am meisten kritisiert

Das neue PS5-Modell, das landläufig als PS5 Slim bezeichnet wird, macht einen großen Schritt in die richtige Richtung in Bezug auf die fortlaufende Hardwareüberarbeitung. Mit allen Neuerungen sind die Fans dennoch nicht einverstanden, wobei ein Detail besonders negativ auffällt.

Die aktuellen Teardown-Videos zur PS5 Slim, die auch ins Innere blicken, zeigen vor allem ein überarbeitetes Kühlsystem, eine Neuanordnung der Komponenten und wie leicht sich das abnehmbare Laufwerk anbringen lässt, wofür nicht einmal Werkzeug benötigt wird. Die neue Digital Edition kommt der Bezeichnung Slim zudem schon jetzt nahe. Ein Video zeigt aber auch, wo Sony den Rotstift besonders drastisch angesetzt hat.

Neuer PS5 Stand massiv in der Kritik

Kritisiert wird vor allem aber der neue PS5 Stand, den Sony wohl aus Kostengründen in der jetzigen Form gestrichen hat. Stattdessen gibt es nun zwei transparente Sockel, die in der Mitte der Konsole eingesteckt werden und die Höhenunterschiede des Gehäuses ausgleichen.

Bereits in den Videos ist aber ersichtlich, dass diese Lösung alles andere als elegant gelöst wurde, wenn nicht sogar einfach nur so günstig wie möglich. Selbst wenn die beiden Kunststoff-Clips ihren Zweck erfüllen, macht diese Lösung einen recht instabilen und nicht wirklich ansehnlichen Eindruck, der so gar nicht für die sonst cleveren Lösungen von Sony steht. Selbst der Youtuber geht im Video davon aus, dass dies kein offizielles Zubehör ist, sondern von DBrand dazu gelegt wurde.

Der neue PS5 Slim Stand

Dass man optional dazu einen 30 EUR teuren Vertikal-Stand verkauft, der vorher inkludiert war, wird zudem als regelrecht Verbraucherfeindlich beschrieben. Indirekt ist dies nämlich auch eine versteckte Preiserhöhung der Konsole. Generell läuft die Preisentwicklung der PS5 mit der Überarbeitung in die falsche Richtung und sichert Sony einfach mehr Gewinne zu, anstatt eine günstigere Revision für die Verbraucher zu ermöglichen.

„Mein Problem mit der PS5 Slim ist die viel günstigere Verarbeitungsqualität und die Materialkosten, der gleiche Preis oder im Fall der digitalen Version sogar teurer,“ heißt es hier unter anderem

Was zu diesen teils fragwürdigen Entscheidungen geführt hat, weiß wohl nur Sony. Diese nannten zuletzt die veränderten Marktbedingungen, was zum Teil stimmen mag, mit anderen Ansätzen aber besser gelöst hätte werden können. Am Ende ist die PS5 drei Jahre nach ihrem Launch teurer denn je.

Als Alternative zum recht teuren Vertikal-Stand rufen die User schon nach eigenen 3D-Prints oder Third-Party-Lösungen, die es bald dazu geben wird.

Die Vorbestellungen der PS5 Slim werden voraussichtlich in Kürze verfügbar sein.