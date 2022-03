Apple TV+ wieder bis zu 6 Monate kostenlos auf PS5 & PS4 testen

Sony und Apple reaktivieren noch einmal die kostenlose Testphase von Apple TV+ auf PlayStation 5 und PS4, das hier bis zu 6 Monate kostenlos ausprobiert werden kann.

Dieses Angebot gilt bis zum 22. Juli 2022. Dazu muss man die entsprechende App lediglich auf PS5 oder PS4 herunterladen und den Anweisungen dort folgen. Man benötigt zudem noch eine Apple-ID für die Nutzung.

Apple TV+ verspricht Original-Shows wie Ted Lasso, See – Reich der Blinden und Foundation sowie Filmhits wie Finch an. Jeden Monat kommen zudem neue Apple Original-Sendungen und -Filme Premieren hinzu. Diese können in bis zu 4K Auflösung und Dolby Atmos genossen werden, sofern unterstützt.

So funktioniert das gratis Abo:

Suche die Apple TV App im „TV & Video“-Bereich deiner PS4-Konsole.

Lade die Apple TV App herunter, öffne sie und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Melde dich mit deiner Apple-ID an oder erstelle eine neue Apple-ID, falls du noch keine hast.

Viel Spaß mit deinem verlängerten Probeabo von Apple TV+!

Wer das Apple TV+ Abo vor Ablauf der Testphase nicht kündigt, muss anschließend 4.99 EUR pro Monat zahlen. Auf PS5 läuft die Testphase für 6 Monate und auf PS4 für 3 Monate. Alle weiteren Infos zur Aktion gibt es auf der entsprechenden Seite. Das Angebot richtet sich zudem nur an neue und nicht an bestehende User.

Bestehende Apple User dürften keine Probleme mit der Apple ID haben, wer allerdings Android nutzt, muss sich die Apple Music App im PlayStore herunterladen, um darüber seine Zahlungsdaten etc. zu hinterlegen. Einen simplen Web-Zugriff bietet Apple nicht an. Ein wenig abenteuerlich, aber am Ende funktioniert es.