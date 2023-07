Armored Core 6: Fires of Rubicon – Gameplay-Preview im Livestream

Parallel zu den heutigen Previews zu Armored Core 6: Fires of Rubicon zeigen From Software und Bandai Namco einen Gameplay-Livestream mit weiteren Eindrücken aus dem Spiel.

In Armored Core 6: Fires of Rubicon können Spieler aus einer Vielzahl an Teilen und Waffen ihren eigenen Armored Core zusammenstellen, um Missionsschauplätze frei zu erkunden und sich herausfordernden Gegnern zu stellen.

Armored Core 6: Fires of Rubicon zeigt eine aufregende und gefährliche Welt auf, in der die Realität so aussieht, mit Rubicon 3 Gewinne zu erzielen. Das birgt allerdings Gefahren, insbesondere wenn Handler Walter involviert ist.

Schauplatz ist der abgelegene Planet Rubikon 3, wo eine mysteriöse neue Substanz namens „Koralle“ entdeckt wurde. Als Energiequelle sollte diese Substanz die Technologie- und Kommunikationsfähigkeiten der Menschheit dramatisch verbessern. Stattdessen verursachte es eine Katastrophe, die den Planeten und die umliegenden Sterne in Flammen und Stürme verschlang und ein brennendes Sternensystem bildete.

Fast ein halbes Jahrhundert später ist Coral auf Rubicon 3 wieder aufgetaucht, einem Planeten, der nun durch die Katastrophe verseucht und abgeriegelt ist. Außerirdische Konzerne und Widerstandsgruppen streiten um die Kontrolle über die Substanz. Der Spieler infiltriert Rubicon als unabhängiger Söldner und gerät in einen Kampf um die Substanz mit den Konzernen und anderen Fraktionen.

Persönlich anspielen kann man Armored Core 6: Fires of Rubicon auf der gamescom im August, während der Release parallel dazu am 25. 08. 2023 geplant ist.