Oceanhorn 2: Das epische Action-RPG erscheint im August

Die lang erwartet Veröffentlichung von Oceanhorn 2 im Jahr 2023 versetzt die Gaming-Welt in absolute Ekstase! Bereits am 2. August ist es so weit, das neue Abenteuer kommt auf die PS5, Xbox Series X|S und den PC. Die neue Version beeindruckt mit gestochen scharfer Grafik in 4K zu 60FPS und enthält alle bereits erschienen Quality of Life Verbesserungen.

Verbesserte Grafik und eine atemberaubende Spielwelt erwarten dich!

Freue dich darauf, dies außergewöhnliche Reise nicht nur alleine anzutreten. Trin, die uns schon bekannte Enkelin des charismatischen Arcadia-Anführers Archimedes, und Gen, ein sehr mysteriöser Roboter, der eine antike Samurai-Waffe schwingt, schließen sich dir an. Gemeinsam mit deinen Gefährten werdet ihr euch furchtlos der finsteren Armee von Mesmeroth entgegenstellen. Du bestimmst über die deine Gefährten, mit gezielten Befehlen kannst du sie in die Schlacht führen oder sie geschickt in kniffligen Rätseln helfen lassen.

Doch dies ist noch längst nicht alles! Oceanhorn 2 gehört nicht ohne Grund zu den schönsten Action-RPG aller Zeiten und setzt neue Maßstäbe in der Videospielbranche. Mit mächtigen Items ausgerüstet, mit der Caster Gun fest in der Hand, wirst du die Geheimnisse der alten Ahnen entschlüsseln und das atemberaubende Reich von Arcadia erkunden. Die Herausforderungen verlangen nach dir, dem wahren Helden der Geschichte.

Oceanhorn 2 – 2023 Release Trailer

Die absolute ultimative Spielerfahrung erwartet dich: 4K/60 FPS auf PS5, Xbox und PC, eine in etwa 20 Stunden langes episches Action-RPG erwartet dich. Mit gigantisches Bosskämpfen, die dein Geschick forder, und dutzende Nebenquest mit sagenhaften Belohnungen. Dazu gesellen sich noch clevere Rätsel sowie mysteriöse Dungeons, die nur darauf warten, von dir erforscht zu werden.

Mache dich bereits von Oceanhorn 2 in eine Welt voller Legenden, Wunder und Magie katapultiert zu werden. Bist du bereit, dich der Herausforderung zu stellen und als wahrer Held die Geschichte zu schreiben? Dann warte nicht länger – das Abenteuer ruft nach dir!

Oceanhorn 2 erscheint am 02. August 2023.