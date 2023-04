Armored Core 6: Fires of Rubicon soll laut Gerücht 2023 erscheinen

Seit Februar ist es ziemlich ruhig um Armored Core 6: Fires of Rubicon, dem nächsten großen Spiel der Souls-Macher FromSoftware geworden. Es gab ein paar Details und erstes Gameplay, aber keine Infos zum Release des Titels. Jetzt ist ein Gerücht aufgekommen, das besagt, dass das Erscheinungsdatum näher liegen könnte, als zunächst angenommen.

Armored Core 6: Release im August?

Mehrere Plattformen berichten so unabhängig voneinander, dass Armored Core 6: Fires of Rubicon am 25. August 2023 erscheinen soll. Eine Ankündigung des Releasetermins soll außerdem kurz bevorstehen oder spätestens zum Summer Game Fest im Juni erfolgen. Der Titel würde demnach noch vor dem großen Elden Ring– DLC Shadow of the Erdtree erscheinen. Bisher handelt es sich nur um unbestätigte Gerüchte, die allerdings nicht völlig abwegig erscheinen.

Mit Armored Core 6 möchte FromSoftware die alte Serie des Studios wiederbeleben und dabei sicherlich auch von den Erfolgen der letzten Releases profitieren. Bei Armored Core handelt es sich um eine Action-Reihe, in der sogenannte Mechas die Hauptrolle spielen. Es geht darum, riesige Kampfmechs zu steuern und mit neuen Teilen zu verbessern, um gegen ebenso riesige Bosse anzutreten.

Fans sollten allerdings kein Soulslike im Stil von Elden Ring, Demon’s Souls oder Bloodborne erwarten. Es ist natürlich vorstellbar, dass die Entwickler bestimmte Mechaniken und Stärken aus diesem Genre auf den neuen Titel übertragen und auch die Herausforderung soll vergleichsweise groß sein, dennoch handelt es sich um ein eigenständiges Franchise. Sollte sich der Release im August bestätigen, würde Armored Core 6: Fires of Rubicon in Konkurrenz zu Lies of P and Baldur’s Gate 3 erscheinen.

Ein so früher Termin würde durchaus Sinn ergeben, wenn man bedenkt, dass das Genre eher nischig ist und im etwas späteren Weihnachtsgeschäft Gefahr laufen würde unterzugehen. Im August gibt es vielleicht mehr Spieler, die bereit sind, etwas neues auszuprobieren und dem Spiel eine Chance zu geben.