Gran Turismo 7 – Der Fuhrpark wächst in dieser Woche weiter

Erneut wächst in dieser Woche der Fuhrpark von Gran Turismo 7, was Polyphony auf die gewohnte Art andeutet. Zudem startet die Olympic Esports Series 2023 in dieser Woche.

Auf Twitter ist dazu ein neues Rätselbild erschienen, das vier neue Fahrzeuge in Aussicht stellt, darunter zwei Boliden aus der Super Formula-Klasse. Vermutet werden diesmal der Jaguar XJ220, der AMG GT3 Evo, sowie die Super Formula SF23 Boliden aus dem Hause Honda und Toyota.

GT7 Olympic Esports Series 2023

Neben diesen neuen Fahrzeugen startet damit auch der Toyota Gazoo GR Cup und die Time Trials für die elektronische Olympiade. Die Olympic Esports Series 2023 ist ein globaler virtueller und simulierter Sportwettbewerb, der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Zusammenarbeit mit der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) und Polyphony Digital ins Leben gerufen wurde.

Die Online-Qualifikationsturniere finden in Form eines Online-Zeitfahrens statt und stehen allen Spielern offen. Diese findet man wiederum über den „Sport“-Modus von Gran Turismo 7. Spieler, die die schnellsten Zeiten in den Online-Qualifikationsturnieren erreichen, werden zur Olympic Esports Week 2023 in Singapur eingeladen und nehmen an den Olympic Esports Finals 2023 teil, die am 25. Juni 2023 stattfinden.

Das Qualifikations-Event läuft zunächst vom 27. April 00:00 Uhr (UTC) bis zum 7. Mai 23:59 Uhr (UTC). Anbei der vollständige Zeitplan:

Online-Qualifikation

Event-Zeitraum: von 00:00 (UTC) am 27. April bis 23:59 (UTC) am 7. Mai

Die Rangliste ist bis zum 21. Mai um 23:59 Uhr (UTC) verfügbar.

Olympisches Esports-Finale 2023

Vorqualifikationsrunde und Finale wird am 25. Juni live übertragen: 25. Juni

Zugangsvoraussetzungen