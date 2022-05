Art of Rally -Indie-Racer bekommt großes Sommer-Update spendiert

Der kanadische Entwickler Funselektor bereitet derzeit ein großes Update für ihren stylischen Indie-Racer Art of Rally vor, das in diesem Sommer erscheint.

Nach dem Release im Oktober vergangenen Jahres ergänzt man das Spiel mit neuen Strecken, sowie einen Areal, welches sich komplett frei erkunden lässt. Thematisch richtet man sich dabei an Indonesien aus, nachdem der letzten DLC das Thema Kenia abgedeckt hat.

Art of Rally nimmt sich dazu die goldenen Ära des Rallyesports als Vorbild, um eine stilisierte Rallye-Erfahrung zu bieten. Überall auf der Welt heizt man hier durch farbenfrohe und stilisierte Umgebungen in der Vogelperspektive und misst sich mit anderen um den ersten Platz in der Bestenliste mit täglichen und wöchentlichen Herausforderungen.

„Während des Entwicklungsprozesses besuchte Entwickler Dune Casu die DirtFish-Rallyeschule, um ein besseres Verständnis für die Funktionsweise von Rallyeautos zu erlangen. Ein Großteil der Entwicklung wurde in einem Wohnmobil durchgeführt, in dem er lebt, während er Roadtrips durch Kanada, Amerika und Mexiko unternahm. Dune nutzt seine Reisen, um sich inspirieren zu lassen und die verschiedenen Umgebungen des Spiels zu erforschen.“

Art of Rally Collector’s Edition

Art of Rally Collector’s Edition enthüllt

Außerdem steht der Release einer physischen Version von Art of Rally an, die als Standard- und Collector’s Edition geplant ist. Diese bietet folgende Inhalte:

Physische Kopie des Spiels auf Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5

Soundtrack-Download-Karte

Vinyl-Aufkleberbogen – Set mit 11 einzigartigen Aufklebern

Selbstgebautes Auto aus Papier nach dem Vorbild von il Gorillona aus dem Spiel

Illustriertes Poster mit einem Kompendium der Autos im Spiel

4-teiliges Emaille-Pin-Set

Set aus 4 Autoaufklebern mit einzigartiger Kunst

Set aus 4 Aufnähern, die Orte im Spiel hervorheben

3D-Lentikularkarte mit einer Actionaufnahme aus dem Spiel

Der Release der physischen Version von Art of Rally ist für Herbst 2022 vorgesehen.