Art of Rally – Release im Oktober bestätigt

Fun Selektor Labs Inc. veröffentlicht in diesem Oktober ihren Racer Art of Rally, der sich vor allem durch seinen Art Style auszeichnet.

Art of Rally nimmt sich dazu die goldenen Ära des Rallyesports als Vorbild, um eine stilisierte Rallye-Erfahrung zu bieten. Überall auf der Welt heizt man hier durch farbenfrohe und stilisierte Umgebungen in der Vogelperspektive und misst sich mit anderen um den ersten Platz in der Bestenliste mit täglichen und wöchentlichen Herausforderungen.

Features im Überblick

Erlebe die goldene Ära des Rallyesports im Karrieremodus mit über 72 Etappen von Finnland bis Sardinien, Norwegen, Japan, Deutschland und Kenia.

Setz dich hinters Steuer deiner bevorzugten Oldtimer aus den 60er- bis 80er-Jahren inklusive Wagen der Gruppe B, Gruppe S und Gruppe A.

Von anfängerfreundlichen Optionen bis hin zu Handlingeinstellungen, die selbst die erfahrensten Fahrer herausfordern, können alle Spieler die Rennen mithilfe ihrer liebsten Rallyefahrertricks meistern: vom scandinavian flick über Gegensteuern bis hin zum Linksbremsen und dem Einsatz der Handbremse in engen Kurven.

Setz deinen Namen an die Spitze der Bestenliste in unseren täglichen und wöchentlichen Herausforderungen.

Zeige allen deine Fahrkünste oder auch nur die deiner Meinung nach schönsten Landschaften im Foto- und Replaymodus.

Art of Rally erscheint am 06. Oktober 2021.