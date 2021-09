Port Royale 4 sticht ab heute auf PS5 in See

Freibeuter, und diejenigen, die es werden wollen, können ab heute mit Port Royale 4 auch auf PS5 und Xbox Series in See stechen. Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Gaming Minds bringen die beliebte Handelssimulation mit diversen Extras auf die neuen Konsolen.

Der dazugehörige Launch Trailer Launch-Trailer zeigt noch einmal die maßgeblichen Verbesserung in der Performance sowie die beeindruckend schönen Wetter-Effekte in der riesigen karibischen Spielwelt. Zu den wesentlichsten Optimierungen gehören Cross-Gen-Save-Features, Echtzeit-Cloud-Rendering und 4K-Auflösung (1080p auf Xbox Series S).

Zudem ist mit Buccaneers DLC auch ein neuer Spiel-Inhalt verfügbar. Der Buccaneers DLC lässt mit dem neuen Spielmodus „Freibeuter“ im Freien Spiel angehende Seefahrer eine gefürchtete Crew anführen und Schiffe kapern, um eine gewaltige Piratenflotte aufzubauen.

Zum ersten Mal in der beliebten ‚Port Royale‘-Serie finden damit Seeschlachten in einer rundenbasierten Umgebung mit bis zu 8 Schiffen statt. Hierfür kann man auf spezielle Kapitänstaktiken zurückgreifen, um jeden noch so ausweglosen Kampf in einen glorreichen Sieg zu verwandeln.

