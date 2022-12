Assassin’s Creed Mirage: Insider verrät Release-Zeitraum

Assassin’s Creed Mirage erscheint voraussichtlich 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X|S und PC. Es handelt sich dieses Mal um einen vergleichsweise kleineren Ableger in der Reihe und soll daher 50 Euro in der Standard-Edition kosten.

In Assassin’s Creed Valhalla soll übrigens in einem finalen Kapitel die Brücke zu Mirage geschlagen werden.

Santa Monica Studio hat zwar mit God of War Ragnarök bewiesen, wie gut ein Spiel auf beiden Konsolengenerationen laufen kann, auch wenn die PS4-Version in Sachen Grafik und Performance Abstriche machen musste, aber man muss auch bedenken, dass Ubisoft kein First-Party-Entwickler ist und das Studio Assassin’s Creed Mirage für unterschiedliche Konsolen und PC optimieren muss.

Offiziell gibt es eigentlich keine Verschiebung, doch Hendersons Quellen behaupten, dass es intern zu Verschiebungen kam. Einen Grund oder den Stand der Entwicklung habe der Insider nicht erfahren, er vermutet jedoch, dass es an Hardware-Limitationen liegen könnte. Schließlich soll Assassin’s Creed Mirage sowohl für Last-Gen als auch Current-Gen, also PlayStation 4 und PlayStation 5, erscheinen.

