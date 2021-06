Assassin’s Creed Valhalla – Details zum Siege of Paris geleakt?

Offenbar sind weitere Details zum Assassin’s Creed Valhalla DLC Siege of Paris durchgesickert, die man in den aktuellen Gamefiles ausfindig machen konnte. Mit diesem besucht man eine Zeit nach der Vikinger-Ära.

Demnach spielt Siege of Paris einige Jahre nach der Haupthandlung von Assassin’s Creed Valhalla, zu dem es in dem Leak heißt:

„Im Süden hat sich das Königreich Francia zum ersten Mal seit hundert Jahren unter einem einzigen König vereint. Karl der Dicke, der Urenkel Karls des Großen, führt nun einen langsamen Krieg gegen die Nordmänner in Franken. England könnte der nächste sein. Ravensthorpe muss in Francia neue Verbündete finden, um die Gefahr eines Krieges zu vermeiden. Ein Besucher kommt am Dock von Ravensthorpe an, um das Abenteuer zu beginnen.“