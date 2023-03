Atlas Fallen – Gameplay-Premiere um 12 Uhr

Allein oder mit einem Gefährten begeben sich die Spieler in Atlas Fallen auf eine epische Heldenreise durch eine Vielzahl atemberaubender Umgebungen, in denen sie schnell über den Wüstensand gleiten und eine von Sand bedeckte Welt erkunden.

Atlas Fallen entführt die Spieler in eine halboffene, sandbedeckte Welt voller uralter Geheimnisse und Bedrohungen, in der sie auf zwei mysteriöse Kämpfer treffen, die mit sandgetränkten Waffen gegen legendäre Kreaturen kämpfen.

