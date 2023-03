Trackmania – Technical Test auf Konsolen gestartet

Trackmania auf Konsolen wird mit einer ganzen Reihe zusätzlicher Features ausgestattet, darunter Crossplay, Clubs, Seasons und tägliche Herausforderungen, um nur einige zu nennen. Trackmania entführt die Spieler in eine Online-Multiplayer-Welt, in der man allein gegen die Geister anderer Spieler oder gegen echte Spieler antreten kann.

Die aktuelle Testphase umfasst den Cup of the Day, der auch plattformübergreifend verfügbar sein wird, ebenso wie die verschiedenen Clubaktivitäten. Das Testen der Performance und das Melden von Problemen, auf die man potenziell stößt, ist sind daher ein sehr wichtiges Thema, um sicherzustellen, dass jedes einzelne Feature auf jeder Plattform am Ende auch Spaß macht.

Der Technical Test läuft noch bis zum 27. März und dient in erster Linie dazu, Fehler aufzuspüren, Bugs und Abstürze zu melden und die allgemeine Qualität des Spiels zu verbessern. Der aktuelle Test wird daher in einer speziellen Build auf Konsolen stattfinden.

Noch in 2023 erscheint Trackmania für PlayStation 5 und PS4, zu dem aktuell der Technical Test auf Konsolen läuft. Wer einen frühen Einblick in das Spiel erhalten möchte, kann sich dafür ab sofort anmelden.

