The Last of Us: Season 1 – UHD-Release mit 3 Stunden Bonus angekündigt

Jetzt, wo die erste Season zu The Last of Us bei HBO über den Bildschirm geflimmert ist, kündigt man den UHD- und Blu-ray Release der Serie an.

Dieser ist für den kommenden Juli geplant und umfasst neben der Season 1 selbst noch einmal rund 3 Stunden Special Bonus-Material. Dazu gehören auch drei brandneue Featurettes, wie der Beschreibung zu entnehmen ist.

The Last of Us ab Juli auf UHD und Blu-ray

Die UHD selbst wird in einem High Definition Case und als limitierte Steelbook Edition verfügbar sein. Neben gestochen scharfer 4K Auflösung ist Warner Bros. auch dafür bekannt, stets das beste Tonformat, sprich Dolby Atmos oder DTS:X zu liefern. UHDs sind zudem Region-Code-Free und können problemlos importiert werden. Die Vorbestellung ist ab sofort bei Amazon UK möglich.

Erscheinen wird die UHD am 17. Juli 2023. Ob auch ein deutscher Release geplant ist, ist derzeit offen.

The Last of Us auf UHD

Die Story der HBO-Serie spielt zwanzig Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation. Joel, ein hartgesottener Überlebender, wird angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer unterdrückerischen Quarantänezone zu schmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen, herzzerreißenden Reise, da beide die USA durchqueren müssen und zum Überleben aufeinander angewiesen sind.

Auf WoW, HBO und Sky erreichte die Serie zunehmend immer größere Zuschauerrekorde und konnte damit einstige Spitzenreiter wie Game of Thrones und dessen Spin-Offs verdrängen. Eine Season 2 und 3 ist ebenfalls schon in Planung, welche die Ereignisse von The Last of Us: Part II aufgreifen wird.