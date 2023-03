The Last of Us – Weitere Details zur Season 2 & 3

Erste heute ist die erste Season der HBO-Serie von The Last of Us zu Ende gegangen, da gibt es immer weiterführende Pläne. Während die Season 2 bereits bestätigt wurde, gibt es inzwischen auch Pläne für eine dritte Season.

Soweit bekannt, handelt die Season 2 von den Ereignissen in The Last of Us: Part II, allerdings nicht vollständig. Denn wie der Showrunner Craig Mazin gegenüber GQ verrät, wird man diese über zwei Seasons erzählen.

Auf Nachfrage sagten Mazin und Naughty Dogs Neil Druckmann:

Wieder mehr Infizierte in Season 2?

Was die Fans des Spiels in der Season 1 wohl am meisten enttäuscht hat, ist, dass die Infizierten immer weniger Screen-Time hatten. Zwar gab es zwischendurch ein echtes Highlight, das sich im Wesentlichen vom Spiel unterschied, ab da waren die Infizierten bestenfalls nur noch als Gastrolle vertreten.

Mazin hat dazu seinen eigenen Ansichten, der es mit den Infizierten offenbar nicht zu sehr übertreiben möchte.

„Eine meiner unbeliebtesten Bemerkungen als Drehbuchautor von einem Studio ist: ‚Das hat uns wirklich gut gefallen, gib uns mehr davon.‘ Und ich denke immer, naja, ich werde dir mehr Gutes geben, bis du denkst: ‚Ah, es ist zu viel davon.‘ […] Alles, was gesagt wurde, haben wir gelernt, indem wir dem Publikum zugesehen haben, wie es die Show sah. Ich persönlich habe festgestellt, wie sehr ihnen diese Begegnungen gefallen haben. Und ich denke, wir haben einige wirklich interessante Dinge vor uns, die sehr befriedigend sein werden, ohne sie zu begraben.“

Nach aktuellen Plänen sollen die Dreharbeiten zur Season 2 noch in diesen Jahr starten, mit einem Streaming-Start selbst im kommenden Jahr.