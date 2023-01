Tchia – Neue Gameplay-Serie zum charmanten Adventure gestartet

Awacebs kleines Team aus neun Personen ließ sich für das Spiel von den Kindheitserfahrungen der Studiogründer inspirieren, die gemeinsam in Neukaledonien aufwuchsen. Die Liebe zu ihrer Heimat ist ein roter Faden, der sich durch die Erschaffung von Tchias Spielwelt zog. Tchia ist eine spielgewordene Wertschätzung der Inselgruppe und die Liebe zu Neukaledonien findet sich in allen Aspekten der Spielwelt wieder – in der Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt, den Charakteren, Traditionen, der Musik und vielem mehr.

What do you think?