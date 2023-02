PlayStation Plus im März lässt es krachen, gratis Spiele vorgestellt

Weit vor der erwarteten Ankündigung hat Sony heute das PlayStation Plus Line-Up für den Monat März angekündigt, der sich mal wieder richtig sehen lassen kann.

Neben Day One-Releases gibt es echte Highlights aus dem Back-Katalog, darunter Uncharted oder Ghostwire Tokyo (unser Review), dem letzten Titel von Tango Gameworks für PS5. Das Highlight im März wird allerdings Tchia sein, der Day One-Release von Awaceb.

Tchia ist ein Open-World-Sandkasten, der dazu einlädt darin zu spielen. Erkundet mit der namensgebenden Heldin “Tchia” die Tiefen des Ozeans oder nutzt die einzigartige Seelensprung-Mechanik, um euch auf eine tiefergehende Art mit der Spielwelt zu verbinden. So könnt ihr die Kontrolle über Hunderte von Gegenständen und mehr als dreißig Tiere übernehmen, was ganz neue Möglichkeiten der Erkundung bietet.

PlayStation Plus im März 2023

Der März liefert aber noch andere spannende Games, darunter Ghostwire Tokyo, die Uncharted Legacy of Thieves Collection, Rainbow Six Extraction (unser Review) oder Immortals Fenyx Rising, einem Mix aus Zelda und God of War.

Hinzu kommt außerdem Battlefield 2042, Minecraft Dungeons und Code Vein von Bandai Namco, womit der Monat vollgepackt mit zahlreichen Highlights ist.

Ob noch weitere Titel im März dazu stoßen, wird man in Kürze direkt von Sony erfahren. Bis dahin gilt natürlich das aktuelle Line-Up in der Stufe Extra / Premium und Essential. Dazu gehören Horizon Forbidden West, The Quarry und Outriders. Außerdem ist eine Testversion zu God of War: Ragnarök verfügbar.

PlayStation Plus Überblick

PlayStation Plus ist in drei attraktiven Tarifen verfügbar: