PS Plus Extra/Premium: Spiele für den Februar geleakt

Heute um 17:30 Uhr werden die neuen Spiele, die im Februar in den Katalog von PS Plus Extra/Premium hinzugefügt werden, offiziell vorgestellt. Wie so oft in den vergangenen Monaten wurden die Informationen auch dieses Mal zumindest teilweise vorab geleakt. Über Twitter teilte eine verlässliche Quelle gleich vier echte Highlights mit, auf die ihr euch freuen könnt. Weitere Spiele, die dazukommen und auch jene, die den Abo-Service verlassen, werden dann heute Nachmittag angekündigt. Die Kataloge werden am 21. Februar aktualisiert.

PS Plus Extra/Premium: Das sind die neuen Spiele

So wie es aussieht, fügt Sony auch im Februar wieder ein paar echte Hochkaräter zu den Katalogen von PS Plus Extra und Premium hinzu. Die Gratis-Spiele, die ihr mit dem Essential-Abo bekommt, werden erst einige Tage später vorgestellt und erst Anfang März freigeschaltet.

Laut dem Leak kommen folgende vier Spiele hinzu:

Horizon Forbidden West

Scarlet Nexus

Resident Evil 7: Biohazard

Borderlands 3

⌛️Available from February 21th#PlaystationPlus #Extra #Premium #Playstation pic.twitter.com/4gsufdUEOc — billbil-kun (@billbil_kun) February 15, 2023

Horizon Forbidden West wäre dabei natürlich das größte Highlight. Das Action-RPG ist erst vor einem knappen Jahr exklusiv auf PlayStation erschienen und wäre ein willkommener Neuzugang. Da in wenigen Tagen Horizon: Call of the Mountain zusammen mit PSVR2 erscheint, dürfte es sich hier um einen Marketing-Kniff handeln. Der Grafik zufolge könnte das Spiel allerdings nur für PS Plus Premium-User verfügbar sein.

Ansonsten scheinen die Spiele einen guten Mix abzudecken. Bei Scarlet Nexus handelt es sich um ein unterhaltsames JRPG mit actionreichem Kampfsystem. Borderlands 3 ist das perfekte Futter für Fans von Koop-Shootern und Horror-Freunde dürfen sich auf Resident Evil 7: Biohazard freuen.

Bei dem Leak handelt es sich bisher natürlich nur um ein unbestätigtes Gerücht. Ob sich dieses bewahrheitet, erfahren wir spätestens um 17:30 Uhr, wenn Sony offizielle Informationen teilt. In der Vergangenheit haben sich dieses Leaks allerdings nahezu immer als Wahr herausgestellt, weshalb es zumindest sehr wahrscheinlich ist, dass es sich auch dieses Mal um die tatsächlichen Spiele handelt.