PlayStation Plus Extra & Premium im Januar mit Just Cause 4, Life is Strange & mehr

Das neue PlayStation Plus Line-Up in der Stufe Extra und Premium steht fest und kann sich durchaus sehen lassen. Erneut werden unterschiedliche Genres bedient und echte Blockbuster bereitgestellt.

Unter anderem kann man sich auf den KoOp-Hit Back 4 Blood von Turtle Rock Studoio freuen, ergänzt um die Actiontitel Just Cause 4 und Devil May Cry 5, sowie die Adventure Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm. Bei den Classics kann man sich auf Hot Shots Golf, Star Wars und Syphon Filter freuen.

Insgesamt werden in diesem Januar 10 neue Spiele hinzugefügt, die ab dem 17. Januar 2023 verfügbar sind, etwas weniger als sonst, da auch die Ubisoft Plus Titel deutlich kleiner ausfallen. Die komplette Auswahl der Spiele sieht wie folgt aus:

PlayStation Plus Extra & Premium Januar 2023

PlayStation Plus Extra im Januar

Back 4 Blood (PS5/PS4)

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5/PS4)

Erica (PS4)

Jett: The Far Shore (PS5/PS4)

Just Cause 4: Reloaded (PS5/PS4)

Life Is Strange (PS4)

Life Is Strange: Before The Storm (PS4)

Omno (PS4)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

PlayStation Plus Premium im Januar

Hot Shots Golf 2 (PS1)

Star Wars Demolition (PS1)

Syphon Filter 3 (PS1)

Ergänzend sind bereits die neue Spiele der Stufe Essential verfügbar, dessen Details es hier noch einmal gibt.