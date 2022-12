PlayStation Plus Essential im Januar – Das sind die kostenlosen Spiele

Ein letztes Mal in diesem Jahr stellt Sony das neue PlayStation Plus Line-Up für den kommenden Januar vor, dem wie so oft ein Leak vorausging.

Und dieser kann sich sehen lassen! Mit Star Wars Jedi: Fallen Order (unser Review) ist im Januar ein echte Blockbuster enthalten, der die perfekte Einstimmung auf Star Wars Jedi: Survivor darstellt, das in wenigen Wochen erscheint. In diesem storybasierten Singleplayer-Spiel schlüpfst man in die Rolle eines Jedi Padawans, der Order 66 und der Auslöschung der Jedi nach den Ereignissen in Episode 3: Die Rache der Sith nur mit knapper Not entkam. Um den Orden der Jedi wieder aufzubauen, musst man an die Fragmente seiner Vergangenheit anknüpfen, um seine Ausbildung abzuschließen, gewaltige neue Macht-Fähigkeiten zu entwickeln und die Kunst des legendären Lichtschwertes zu meistern.

Der zweite Titel ist Fallout 76, das als Basisversion bei PlayStation Plus kostenlos gespielt werden kann. Zwar gilt das MMO weiterhin nicht als der beste Ableger von allen, einen Blick ist er nach den unzähligen Updates aber allemal wert. Zudem erreichte Fallout 76 zuletzt einen neuen Meilenstein mit über 13 Millionen Spielern.

Schließlich wird Axiom Verge 2 für PS5 und PS4 bei PlayStation Plus vertreten sein, eine Fortsetzung zu Axiom Verge. Der Titel erzählt von Indra Caudhari, einer Millionärin, die eine Nachricht erhält, in die Antarktis zu fahren, um ihre verschwundene Tochter wiederzufinden.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus

Mit dem neuen Line-Up verlassen wie gewohnt auch die aktuellen Spiele das PlayStation Plus Angebot. Im Januar sind dies Mass Effect: Legendary Edition (PS4), Biomutant (PS5/PS4) und Devine Knockout: Founder’s Edition (PS5/PS4), die bis dahin zumindest in der eigenen Bibliothek gesichert werden müssen.

Die neuen Spiele der Stufe Extra und Premium wird Sony in Kürze vorstellen. Auch hier verlassen einige Titel das Line-Up, die wir hier zusammengefasst haben.

Das neue Essential Line-Up wird ab dem 03. Januar verfügbar sein.