PlayStation Plus im Januar – Diese Spiele verlassen das Line-Up in Kürze

So, wie jeden Monat neue Spiele zum PlayStation Plus Line-Up dazu stoßen, genauso verlassen auch einige Spiele den Games-Katalog. Das gilt inbesondere für die Spiele der Stufe Extra und Premium, die nicht dauerhaft gespielt werden können.

Welche Spiele im Januar das PlayStation Plus Line-Up verlassen, verrät ein Blick in den PlayStation Store, wo aktuell neue Ablauf-Timer für PlayStation Plus aufgetaucht sind. Diese betrifft Bound by Flame, Shiness: The Lightning Kingdom, The Council und Space Hulk: Tactics, die nur noch bis zum 17. Januar 2023 kostenlos bei PlayStation Plus gespielt werden können.

Dies ist der essentielle Unterschied zum bisherigen PlayStation Plus, wo die Spiele nicht dauerhaft verfügbar sind, auch wenn man diese zuvor für sich beansprucht hat. Vielmehr hat man damit das Modell vom Game Pass aufgegriffen, auch wenn die Auswahl der verfügbaren Spiele kaum vergleichbar ist.

Diese Spiele verschwinden außerdem

Wie gewohnt verlassen Anfang Januar auch die Spiele der Stufe Essential aus diesem Dezember das Line-Up. In dem Fall sind es Mass Effect Legendary Edition, Biomutant und DKO: Divine Knockout, die bis dahin für PS5 und PS4 verfügbar sind.

Diese Spiele können wie gewohnt in der Bibliothek gesichert und auch danach weitergespielt werden, solange man über ein aktives PlayStation Plus Abo verfügbar.

Welche Spiele außerdem das Line-Up in Kürze verlassen, dürfte man in Kürzte erfahren.