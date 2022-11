PlayStation Plus Essential im Dezember – Diese gratis Spiele sind dabei

Die offizielle Bekanntgabe des PlayStation Plus Line-Up wird am morgigen Mittwoch erwartet.

DKO ist ein brandneues Third-Person-Plattform-Kampfspiel, in dem man zur Legende der Mythologie von drei Dimensionen wird. Hier erlebt man intensive Multiplayer-Action oder spielt im Hauptmodus in 3 gegen 3 Matches oder 2v2- und 1v1-Duellen.

Zur Mass Effect Legendary Edition braucht man an sich nicht mehr viel sagen, die das Beste der vergangenen Mass Effect-Spiele in sich vereint.

Auch wenn man den Leak noch nicht als offiziell ansehen kann, hat sich die Quelle bei DealLabs in der Vergangenheit meist als korrekt erwiesen. Sollte dem auch diesmal so sein, kann man sich im Dezember auf die drei Spiele Mass Effect Legendary Edition, Biomutant und DKO: Divine Knockout freuen, die für PS5 und PS4 verfügbar sind.

What do you think?