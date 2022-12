Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion schneidet weltweit gut ab

In Crisis Core spielt ihr Zack Fair, ein Soldat der Spezialeinheit Shinras. Sein Ziel ist es, den höchsten Rang in der Einheit zu erreichen. Nachdem der Erste-Klasse-Soldat Genesis auf einer Mission in Wutai verschwindet, wird ein Team bestehend aus Zack, Angeal und Sephiroth losgeschickt. Im Verlauf deckt ihr immer die Wahrheit über Genesis‘ Verschwinden auf, lernt mehr über euer Team sowie den Shinra-Konzern und erhaltet Antworten auf Fragen, die in Final Fantasy 7 offen geblieben sind.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion wird für das gelobt, was es eben ist: ein Remaster. Aber ein überzeugend gutes. In mehreren Tests wird berichtet, dass jeder Aspekt des Spiels verbessert wurde, darunter die Grafik, Steuerung und das Kampfsystem, und es trotzdem im Kern dem Original treu geblieben ist.

