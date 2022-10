PlayStation Plus Essential im November – Gratis Spiele geleakt

Weitere Details und die Bestätigung zum PlayStation Plus Line-Up im November 2022 folgen dann am morgigen Mittwoch.

Heavenly Bodies ist ein von der Physik inspiriertes Adventure. Darin entdeckt man die ständig wechselnden Nuancen der schwerelosen Bewegung. Als Spieler kontrolliert man die Arme seines Kosmonauten mit dem linken und rechten Stick, um zu drücken, zu ziehen und durch komplett physisch simulierte Szenarien an Bord einer wissenschaftlichen Forschungsstation zu klettern. Ziel ist es, die größte technische Meisterleistung der Erde in Betrieb zu nehmen, während sein einziger Kontakt die Missionszentrale über Funk ist.

Die Lego Harry Potter Collection ist bereits bei PlayStation Plus Premium enthalten und wechselt somit dauerhaft zu PlayStation Plus Essential, sofern man den Titel beansprucht. Die Collection umfasst LEGO Harry Potter: Die Jahre 1–4 und LEGO Harry Potter: Die Jahre 5–7. Die Sammlung vereint damit das kreative Können von LEGO und die weitläufige Welt von Harry Potter mit einer spannenden Reise voller Zauber, Zaubertränke, Rätsel, Lektionen, Duelle und mit vielem mehr für Spieler aller Altersklassen.

In Nioh 2 ( unser Review ) reist man in das Japan aus dem Jahre 1555, einem Ort voller Krieg, Monster und böser Geister, die ein Land voller Schönheit und Gefahr bedrohen. Als abtrünniger Söldner jagt man seine Feinde mit der übernatürlichen Kraft des mythischen Yokai. Die Frage ist, wird man die trügerische Sengoku-Ära und das neue schreckliche Dunkle Reich überleben?

Bevor Sony am morgigen Mittwoch das neue PlayStation Plus Line-Up für den Monat November vorstellt, kommt ein Leak dem wie üblich zuvor.

