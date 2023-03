PS VR2 – Ladestation kann offenbar Sense Controller schmelzen

Beide Geräte sind so natürlich nicht mehr einsatzfähig, zumal auch die Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Den Berichten zufolge blieben jegliche Versuche, Sony zu kontaktieren, bisher erfolgslos. Wo das Problem liegt, kann so nur schwer eingeschätzt werden.

Es handelt sich dabei nur um vereinzelte Berichte, aber jedem Besitzer des VR-Headsets wird es bei dem Gedanken eiskalt den Rücken runterlaufen. Über Reddit tauschen sich einige User über das Problem aus. Sie geben an, dass sie die Sense Controller quasi nach Anweisung in die Ladestation gesteckt haben. Wenn sie später wiederkommen, sieht es so aus, als wären die Anschlüsse überhitzt und ineinander geschmolzen.

What do you think?