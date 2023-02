Atomic Heart – Launch-Trailer zum aktuellen Release

Spieler erleben die tödlichen Konsequenzen der Innovation als Agent P-3 und begeben sich auf eine Reise, wo sie auf künstliche Intelligenzen am Rande des Wahnsinns, unansehnliche Mutanten und Killerroboter treffen, die die Anlage 3826 durchstreifen. Sie werten ihr Arsenal an hochmodernen Nahkampf- und Fernkampfwaffen auf und entfesseln es, schalten Fähigkeiten frei und kombinieren sie, um sie auf den eigenen einzigartigen Spielstil zuzuschneiden und die unausweichlichen Gefahren zu überleben.

Atomic Heart präsentiert eine utopische Neuerzählung der Weltgeschichte, in der Menschen in Harmonie mit ihren loyalen und eifrigen Robotern in einer fiktionalen UdSSR leben, die eine wissenschaftliche und technologische Revolution anführte… Nun, jedenfalls war es einmal so. Verschleierte Experimente und der unaufhaltsame Fortschritt der Technologie haben diese einst utopische Welt der Wunder und der Perfektion zerschmettert.

