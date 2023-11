Avatar: Frontiers of Pandora: PS5 Immersion-Trailer

Ubisoft zeigt einen neuen Immersion-Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora, der die exklusiven PS5-Feature in den Mittelpunkt stellt. Mit haptischen Feedback, adaptiven Triggern und mehr wird so der Na’vi in euch zum Leben erweckt.

Laut dem Publisher wurden so über 400 haptische Feedback-Effekte umgesetzt, die euch jede einzelne Waffe auf andere Art spüren lassen, mit denen sich fühlen lässt, wenn euer Bogen gespannt wird oder wenn man über die Flora und Faune des Planeten streicht. So wird man auch das Atmen eures Ikran spüren können.

Ein Hauptziel des Audioteams war es zudem, Avatar: Frontiers of Pandora mittels 3D-Sound aus jedem Winkel auch akustisch zum Leben zu erwecken. Nahezu jedes Geräusch in der Umgebung wurde dazu 3D-positionieren, sodass Objekte ihre relative Position beibehalten, so wie sie es in der realen Welt der Fall ist.

„Pandora reagiert ständig auf den Spieler und auf sich selbst. Wildtiere geraten in Panik oder verstummen, wenn sie ungewohnte Geräusche wie Schüsse oder schwere RDA-Maschinen hören. Pflanzen rascheln, wenn der Spieler an ihnen vorbeistreift, Regentropfen rieseln auf Pflanzenblätter und Windböen sind synchron mit den sich wiegenden Ästen der Bäume zu hören. All dies wird durch das 3D-Audio der PS5 wirklich zum Leben erweckt und vermittelt ein neues sensorisches Gefühl des Eintauchens sowie ein Gefühl von Raum und Verbindung zur Welt, das zuvor nicht möglich war.“ Ubisoft / PlayStation Blog

Dies wird durch die visuelle Präsentation verstärkt, einschließlich Raytracing-Effekten, dynamischer globaler Beleuchtung und Raytracing-Reflexionen. Diese wurden vollständig in die Rendering-Systeme von Gelände-, Wasser-, Nebel- und Wolkensysteme integriert, die sich alle dynamisch an die sich ändernden Wetterbedingungen des Spiels und die Änderungen der Tageszeit anpassen. Durch volumetrische Wolken in Verbindung mit verbesserter Atmosphäre und Himmelsdarstellung erzeugt man außerdem dramatische Wettereffekte wie Gewitter.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 07. Dezember 2023.