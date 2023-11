Predecessor: Closed-Beta-Test zum Third-Person-Moba angekündigt

Der Closed-Beta-Test auf PlayStation startet am 5. Dezember und wird allen Spieler auf PS4 und PS5 in Europa und Nordamerika zugänglich sein. Um daran teilnehmen zu können, müssen sich Interessierte über diesen Link registrieren.

Die Geschichte von Omeda Studios und Predecessor damit, als Epic Games die Paragon-Server und jegliche Unterstützung für das Spiel einstellte. Die Community des Third-Person-MOBAs sah jedoch großes Potenzial in dem Spiel und war überzeugt, dass es nie eine Chance haben würde, aus der Early-Access-Phase herauszukommen. Epic Games entschied sich daher, alle Assets von Paragon kostenlos zur Verfügung zu stellen, um zu sehen, was die Community mit dem Build anfangen konnte.

