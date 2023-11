Call of Duty Modern Warfare III: Neuer Tiefpunkt in den Kritiken erreicht

Dass Call of Duty: Modern Warfare III trotzdem ein Erfolg wird, zeigen die ersten Verkaufscharts. In Großbritannien ist das Spiel direkt auf Platz 1 eingestiegen und dürfte auch in den kommenden Wochen weiter präsent sein.

„Der erste Eindruck, als ich anfing, Multiplayer zu spielen, ich war einfach nur wow, wow, wow, wie sie es geschafft haben, die Grafiken und Sounds zum Knallen zu bringen. Es klingt sogar besser als der MW2. Man hört, wie der Regen auf das Dach fällt. Der Schnee ist ausgezeichnet. Der Donner. Die Vögel, die du hörst. Sein unglaubliches Soundsystem. Ich spiele CoD nur im Multiplayer, also kümmere ich mich nicht um den Einzelspielermodus. Schlecht oder nicht. Es ist da und es ist mir egal. Zombies fühlten sich wie DMZ an. Da ist es also nichts Besonderes. Es ist ein wirklich unterhaltsamer Shooter für alle, die Kabeljau im alten Stil mögen.“

Der diesjährige Call of Duty-Ableger Modern Warfare III wird derzeit aus allen Richtungen kritisiert. Dies ist ein neuer Tiefpunkt in der Serie und zu einem Zeitpunkt, wo man während der Activision-Übernahme erbittert um den Shooter gekämpft hat.

