Babylon’s Fall – Closed Beta im August datiert

Square Enix und Platinum Games haben den Closed Beta Test zu Babylon’s Fall im August bestätigt, der an zwei getrennten Terminen stattfindet. Noch früher dürfen die Japaner loslegen.

Die Phase One des Beta Test auf dem PC startet demnach am 29. Juli in Japan, gefolgt am 05. August in Nordamerika und letztendlich am 12. August in Europa. In Phase Two nimmt dann auch die PS4 teil und in Phase Three die PS5.

Die Phase One konzentriert sich auf grundlegende Aspekte des Online-Games, einschließlich des Herunterladens und Installierens des Steam-Versionsclients; Registrierung und Authentifizierung eure Accounts, sowie Betriebstests auf Server und Netzwerk. Da in dieser Phase technische Tests im Vordergrund stehen, werden Tests mit Spielelementen auf ein Minimum beschränkt, heißt es.

„Der Closed Beta Test konzentriert sich auf verschiedene Betriebstests wie Stresstests mit einer großen Anzahl von Spielern, Spielsystemüberprüfungen und Tests zur Behebung von Problemen, die zur Verbesserung der Qualität des Spiels entdeckt werden. Daher können beim Spielen des Spiels Probleme wie Freezes und Crashes auftreten. Wir entschuldigen uns für eventuell auftretende Schwierigkeiten während des Tests und danken für euer Verständnis.“

Auf der offiziellen Webseite gibt es ergänzend schon einen Beta Play Guide, der euch auf die recht kurze Testphase vorbereitet.