Babylon’s Fall Season 1 Inhalte & Nier Crossover vorgestellt

Kurz vor dem Release von Babylon’s Fall gewährt Entwickler Platinum Games eine Vorschau auf die Season 1, die unter anderem ein Nier-Crossover umfasst.

Los geht es demnach schon am 25. Februar, also vor dem offiziellen Release des Spiels, gefolgt von mehreren Updates bis April, die unter anderem einen neuen Spielmodus beinhalten. Ein größeres Title Update folgt zudem schon im März, einschließlich einer neuen Fraktion, einem neuen Spielmodus, neuer Story-Inhalte und einem neuen Boss.

Wirklich spannend wird es am 29. März, wenn das Nier-Crossover startet, gefolgt von weiteren Story-Inhalten im April. Die Roadmap der Season One mit allen Terminen haben wir hier angehängt:

Demo zum Season Start

Bereits am 25. Februar kann man mit der spielbaren Demo zu Babylon’s Fall loslegen. Die Demo gewährt einem Zugang zum ersten Bereich, in dem sich sowohl Einzelspieler-Inhalte als auch Crossplay-Koop für vier Spieler gratis anspielen lassen.

Die Demo bietet damit mehrere Stunden Story-Inhalt und einen uneingeschränkten Multiplayer-Modus, um Spielern die Möglichkeit zu geben, ihren Wächter vorab hochzuleveln. Die ersten Bereiche des Spiels stellen die immense Kraft vor, die Wächter auf dem Schlachtfeld einsetzen können. Dies geht allerdings auch mit Verantwortung einher, die mit der Rettung der Stadt auf euren Schultern lastet. Schnell wird deutlich, dass die Geheimnisse und Schätze des Turms nur durch die Anstrengungen und Opfer eines Wächters enthüllt werden können.

Alle Errungenschaften und der gesamte Fortschritt werden nach Release am 3. März in die Vollversion des Spiels übertragen. Wer die Digitale Deluxe Edition von Babylon’s Fall vorbestellt, erhält außerdem den Early Access auf die Vollversion am 28. Februar. Zudem ist hier der Premium-Battle-Pass der Season 1 enthalten.