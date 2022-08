Back 4 Blood: Children of the Worm – Neue Erweiterung angekündigt

Turtle Rock hat mit Children of the Worm die nächste Erweiterung für ihren KoOp-Shooter Back 4 Blood angekündigt, die bereits am 30. August erscheint.

Children of the Worm verspricht eine brandneue Story-Kampagne, die die Spieler in einen epischen Showdown mit einer heftigen neuen feindlichen Bedrohung versetzt. Um diesen unbekannten Gegner zu bekämpfen, wird die Erweiterung den „Prophet“ Dan vorstellen, einen bewaffneten, selbsternannten Prediger der Endzeit, der sich der wachsenden Liste spielbarer Cleaner in ihrem Bemühen anschließt, um die Menschheit zu retten.

Back 4 Blood: Children of the Worm

Children of the Worm enthält außerdem acht exklusive Charakter-Skins und 12 exklusive Waffen-Skins, sowie neue Waffen, Zubehör und Karten. Darüber hinaus wurden Back 4 Blood kürzlich mehrere neue kostenlose Inhalts-Updates hinzugefügt, die allen Back 4 Blood-Spielern zur Verfügung stehen, darunter brandneue Skins, legendäre Gegenstände, Brandkarten, Embleme, Sprays und mehr.

Back 4 Blood: Children of the Worm ist des Back 4 Blood Annual Pass, in der Back 4 Blood: Deluxe Edition, der Back 4 Blood: Ultimate Edition oder separat erhältlich.