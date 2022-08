The Ascent: Cyber Heist DLC erscheint noch im August

The Ascent: Cyber Heist erscheint am 18. August 2022.

The Ascent: Cyber ​​Heist setzt nach der Hauptgeschichte von The Ascent an und ist für all diejenigen verfügbar, die die Hauptkampagne abgeschlossen haben und einen neuen Vertrag für eine streng geheime Mission annehmen möchten.

Curve Digital hat den neulich angedeuteten DLC für The Ascent angekündigt, der sich Cyber Heist nennt und noch in diesem August erscheint.

What do you think?