Sherlock Holmes: The Awakened Remake angekündigt

„Wir wollten dieses Spiel schon immer irgendwann neu machen, aber der Ukraine-Krieg hat uns dazu gezwungen, es jetzt zu machen. Indem wir an einem Titel arbeiten, der den Großteil seines Inhalts, seines Umfangs und seiner Erzählung nach nur wenigen Wochen festgelegt hat, geben wir uns einen viel vorhersehbareren und strukturierteren Entwicklungszyklus. Und Stabilität und Vorhersehbarkeit sind genau das, was wir jetzt brauchen, während der Rest unserer Tage so ungewiss bleibt.“

Das Spiel führt das Detektivduo an vier Orte – das viktorianische London, eine Schweizer Psychiatrie, die Bayous von New Orleans und die schottischen Highlands – während sie versuchen, die Realität vom Übernatürlichen zu trennen, während sie versuchen, diesen schattenhaften Verrückten Einhalt zu gebieten.

Sherlock Holmes: The Awakened Remake sieht einen jungen Sherlock, der seinen ersten großen Fall an der Seite seines neu kennengelernten Kumpels John Watson übernimmt. Was wie ein einfacher Fall einer vermissten Person aussieht, wird schnell zu einem Netz von Verschwörungen eines schändlichen Kultes, der den unheimlichen Gott Cthulhu verehrt und versucht, eine uralte Prophezeiung zu verwirklichen.

„Wir fügen völlig neue Gameplay-Mechaniken hinzu, während wir die ursprünglichen überarbeiten, um die Möglichkeiten der Spieler zu erweitern, die Fälle zu lösen. Die Änderungen an der Geschichte und der Zeitachse bedeuten, dass völlig neue Sprachausgaben aufgenommen werden. Wir überarbeiten auch die Kamera, damit sie sich wie moderne Spiele aus der Third-Person-Perspektive anfühlt, indem wir die gesamte Benutzeroberfläche, Animationen und Zwischensequenzen neu gestalten. Es ist im Wesentlichen ein völlig neues Spiel, bei dem nur die zugrunde liegende Geschichte in den Fällen mehr oder weniger intakt bleibt.“

