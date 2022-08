F1 22 bekommt Cross-Play Support, erste Tests angekündigt

Zudem gibt es die Möglichkeit, Crossplay für diejenigen zu deaktivieren, die nur gegen Konkurrenten aus derselben Gerätefamilie antreten möchten, also PlayStation mit PlayStation, Xbox mit Xbox usw. Session-Hosts können Freunde auf anderen Plattformen über die Option „Freunde einladen“ in der Spiel-Lobby einladen. Spieler können Anfragen auch während eines Rennens prüfen und annehmen, indem sie das Spiel anhalten und die Option „Einladungen und Anfragen“ aufrufen. Weitere Details zum Cross-Play Feature wurden hier zusammengefasst.

EA und Codemasters reichen in Kürze den Crossplay-Support für F1 22 nach, zu dem in Kürze die ersten Testphasen starten. Bevor es Ende August so weit ist, können Spieler mit Freunden auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam & Origin) in zwei separaten Testläufe gegeneinander antreten.

