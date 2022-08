Two Point Campus – Launch Trailer & erste Reviews online

Bevor in wenigen Tagen das neue Semester in Two Point Campus startet, zeigt SEGA heute den offiziellen Launch Trailer zur Universitäten-Simulation. Außerdem sind die ersten Testwertungen verfügbar.

Two Point Campus ist ein charmanter Universitätsmanagement-Simulator, in dem man seine Träume von der Leitung deines eigenen Campus ausleben kann – komplett mit wilden und verrückten Kursen wie zaubernder Zauberei, drachenschlachtender Ritterschule oder der streng geheimen Spionageschule.

Wer möchte, kann der College-Party-Champion sein. Oder vielleicht will man es auch ein bisschen langsamer angehen. Hoffentlich nicht zu langsam, denn der örtliche Speed-Walking-Club sucht nach neuen Rekruten. Clubs sind der perfekte Weg, um nicht an das Studium zu denken – sei es beim Powerwalking über den Campus, beim Power-Napping-Club, um mitten in der Vorlesung ein paar Nickerchen zu machen, oder bei der Gartenarbeit im Nature Club.

Das sind nur einige der Aktivitäten und Kurse, die Two Point Campus zu bieten hat. In welchen Kurs man sich einschreibt, liegt ganz bei einem selbst.

Two Point Campus Reviews online

Die virtuelle Universität scheint jedenfalls gut anzukommen, wie erste Testwertungen zeigen. Auf Metacritic rangiert der Titel derzeit mit einem Score von 83.

Press Start Australia meint hier zum Beispiel:

„Two Point Campus ist ein weiterer exzellenter Beitrag von Two Point Studios, der nicht nur mehr von der Vorliebe des Teams für humorvolles und zugängliches Management-Sim-Gameplay zeigt, sondern auch echte Liebe für das Genre. Mit einem neuen Spin, der für eine deutlich neu anmutende Gameplay-Schleife sorgt, und Entscheidungsfindung von Moment zu Moment, ist hier sowohl für Hardcore-Sim-Fans als auch für Gelegenheitszuschauer etwas dabei. Abgesehen von einigen verpassten Gelegenheiten und Controller-spezifischen Problemen, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um eine Menge Studentenschulden zu machen.“

Im mittleren Bereich ergänzt PushSquare:

„Das Fehlen echter Einsätze bedeutet, dass Two Point Campus nie wirklich packend wird, aber die leichte, luftige Atmosphäre sorgt für einen angenehmen, gemächlichen Aufbau. Es ist die perfekte Management-Simulation für Neulinge oder Kinder oder sogar Fans des Genres, die zwischen anspruchsvolleren Titeln einfach nur eine Palettenreinigung wünschen. Das ist die Art von Spiel, das man an einem Sonntagnachmittag spielt, immer noch im Pyjama, mit einer Hand, weil man in der anderen ein Cornetto hält. Und damit sind wir völlig einverstanden.“

Two Point Campus erscheint offiziell am 09. August 2022. Das Spiel wird auch als physische Enrolment Edition angeboten, die eine tolle ausklappbare Campus-Karte, einen schicken Universitätsprospekt und eine exklusive Verpackung enthält. Die physische oder digitale Kopie des Spiels kann man natürlich auch vorbestellen und erhält dann einige fantastische In-Game-Gegenstände für Two Point Campus und Two Point Hospital.