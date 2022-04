Two Point Campus mit Kursen für Hexerei und Zauberei 

SEGA nimmt ab sofort Einschreibungen für den Kurs Hexerei und Zauberei an, die man in Two Point Campus später in diesem Jahr anbieten wird.

Mit spitzen Hüten, einem Kessel, einem völlig legalen magischen Kampfclub und vieles mehr kann man hier die Kunst der schwarzen Magie im Zauberei-Kurs bei Spiffinmoore erlernen. Ein neues Video wirft dazu einen Blick auf den Zauberkurs, in dem die Schüler in der Apotheke geheimnisvolle Tränke brauen, eine Kristallkugel bedienen, die ihnen ihre Zukunft offenbart, oder vielleicht einen Kürbis als Kopf bekommen können.

Es liegt an euch (dem Meister), dafür zu sorgen, dass eure Schüler richtig lernen und ihre Fähigkeiten im Zaubersaal verbessern, um in magischen Duellen gegeneinander anzutreten und zu sehen, wie die Funken fliegen. Je besser die Schüler sind, desto stärker wird ihre Magie. Und diese wird auch gebraucht, denn gelegentlich lauern uralte Flüche und ruchlose Feinde.

Hexerei und Zauberei ist dabei nur einer von vielen Kursen, die sich in Two Point Campus belegen lassen und die man in den kommenden Wochen vorstellen wird.

Two Point Campus erscheint am 09. August 2022.