Beyond Good & Evil 2 Playtests sollen in diesen Tagen startet

Es geht offenbar voran mit Beyond Good & Evil 2, das seit Jahren irgendwie angekündigt ist, jedoch nicht so recht aus der Deckung kommen will.

Zuletzt gab es Hinweise, dass das Projekt definitiv noch in Entwicklung sei und man eigens dafür neue Entwickler sucht. Inzwischen soll Beyond Good & Evil 2 soweit fortgeschritten sein, dass die Playtests in diesen Tagen starten. Erwähnung fand der Titel wohl auch bei einem Investor-Meeting (via), auf dem die laufenden Projekte des Publishers zusammengefasst wurden.

„Diese Informationen sind vertraulich, bis die Spiele der Gaming-Community offiziell angekündigt werden. Zu den bereits bekannten Spielen gehören Avatar: Frontiers of Pandora™, Skull & Bones®, Mario + Rabbids®: Sparks of Hope, Roller Champions™, Star Wars, Beyond Good & Evil™ 2, die Remakes von Prince of Persia®: The Sands of Time und Tom Clancy’s Splinter Cell®.“

„Es gibt auch zukünftige Projekte für unsere Marken, unter anderem mit Assassin’s Creed®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Tom Clancy’s Rainbow Six®, Tom Clancy’s The Division® und unseren Investitionen in F2P, einschließlich XDefiant, Rainbow Six Mobile , The Division Mobile, The Division Heartland und Ghost Recon Frontline. Wie bereits erwähnt, verfügt Ubisoft über die umfangreichste Spielepipeline seiner Geschichte für die kommenden Jahre.“