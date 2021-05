Back 4 Blood – Cleaners-Trailer stellt das Cast vor

Turtle Rock Entertainment stellt heute das Cast in ihrem neuen KoOp-Shooter Back 4 Blood vor, eine bunte Truppe, alle mit ihren Vor- und Nachteilen im Gefecht.

Zur Auswahl stehen hier acht spielbare Charaktere – oder auch Cleaner genannt – die die Aufgabe haben, das Chaos zu beseitigen. Da wäre Holly Forrester, die ihre Familie an den „Teufelswurm“ verloren hat. Bewaffnet mit ihrem treuen, mit Nägeln gespickten Baseballschläger, den sie liebevoll „Dottie“ nennt, hilft Holly mit ihrer Unverwüstlichkeit und ihrer „Niemals aufgeben“-Einstellung, die Moral des Teams zu stärken und wird oft als Lichtstrahl in der Dunkelheit der Apokalypse gesehen.

Elijah Walker ist ein ehemaliger Ranger, der harte Zeiten in den vergangenen Kriegen hatte und über mächtige Fähigkeiten im Kampf verfügt. Er ist ein Mann der wenigen Worte, aber wenn er spricht, gewinnt er die Aufmerksamkeit der anderen Cleaner, die alle seinen Einsatz für den Kampf respektieren. Ihm schließt sich Evangelo an, den jüngsten in der Gruppe, ein äußerst loyales und zuverlässiges Mitglied. Jetzt hat er seinen Platz unter den am meisten vertrauten Cleanern gefunden. Wenn er nicht gerade mit seinem Team kämpft, durchkämmt er das Land seines geliebten Pennsylvanias, um die Seuche der Infizierten zu vertreiben.

Ebenfalls vorgestellt wird Doc, eine äußerst fähige Ärztin, die im Kampf eine recht pragmatische Herangehensweise verfolgt. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, Fort Hope am Laufen zu halten, aber es ist weit entfernt von dem Leben, das Doc erwartet hatte, als sie zum ersten Mal nach Amerika kam. Erst Jahre später fand sie in Mom eine verwandte Seele. Mit Karlee erwartet euch eine etwas rätselhafte Figur, über die nicht viel bekannt ist. Ihre Fähigkeiten sprechen aber für sie. Obwohl sie ursprünglich bestenfalls als Nervensäge und schlimmstenfalls als Plünderin angesehen wurde, haben ihre Taten immer wieder bewiesen, auf welcher Seite sie steht. Jetzt, wo die Infizierten auf dem Vormarsch sind, hat sie die Entscheidung getroffen, an der Seite der Überlebenden zu kämpfen.

Abschließend stellen sich Mom, Hoffman und Jim vor. Mom ist die Anführerin der Überlebenden von Finleyville, die es gewohnt ist, sich der Autorität zu widersetzen und Herausforderungen mutig anzugehen. Obwohl sie Vertrauen in ihre Cleaner hat, hat Mom die Strategien anderer Anführer mehr als einmal in Frage gestellt, besonders seit dem Tod ihres Sohnes. Moms Ziel ist einfach: Die Infizierten sollen zahlen. Hoffman wird als „akribisch, begeisterter Vorreiter und Verschwörungstheoretiker“ beschrieben, der geschickt und froh darüber ist, in diesem Team eine neue „Familie“ gefunden zu haben. Nachdem seine Mutter im Schlaf verstarb und seine Vorräte zur Neige gingen, verließ er sein mit Brettern vernageltes Haus, um sich der Welt des Teufelswurms zu stellen. Jim hingegen ist ein erfahrener Jäger und Trapper mit viel Wissen über die Landschaft von Pennsylvania. Nach einem Einsatz beim Militär kehrte er nach Hause zurück, nur um zu sehen, wie es vom Kollaps verwüstet wurde. Jetzt hat er seinen Platz unter den am meisten vertrauten Cleanern gefunden. Wenn er nicht gerade mit seinem Team kämpft, durchkämmt er das Land seines geliebten Pennsylvanias, um die Seuche der Infizierten zu vertreiben.

Die Handlung von Back 4 Blood findet nach einem katastrophalen Krankheitsausbruch statt, bei dem die meisten Menschen starben oder vom parasitärem „Teufelswurm“ infiziert wurden. Durch die unsäglichen Ereignisse abgehärtet und entschlossen dazu, für die Überreste der Menschheit zu kämpfen, hat sich eine Gruppe Überlebender der Apokalypse zu den „Cleanern“ zusammengeschlossen, um sich den infizierten Schrecken entgegenzustellen, die als „Infizierte“ bekannt sind, und die Welt zurückzuerobern.

Back 4 Blood erscheint am 12. Oktober 2021.